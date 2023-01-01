bin Aruba florininden İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile AWG → GBP çevirin

1000 awg
453.08 gbp

1.00000 AWG = 0.45308 GBP

19:10 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

AWG → GBP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AWG → 0 GBP
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.055487.77231.425111.643670.96718.5698
1GBP1.155411.2194101.4111.646561.899081.1172721.4553
1USD0.94760.820075183.1651.35031.557390.9162517.595
1INR0.01139310.009860820.012024310.01623640.01872650.01101730.211567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Aruba florininden İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Aruba florini

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Aruba Florini / İngiliz Pound Sterlini
1 AWG0.45308 GBP
5 AWG2.26540 GBP
10 AWG4.53080 GBP
20 AWG9.06160 GBP
50 AWG22.65400 GBP
100 AWG45.30800 GBP
250 AWG113.27000 GBP
500 AWG226.54000 GBP
1000 AWG453.08000 GBP
2000 AWG906.16000 GBP
5000 AWG2265.40000 GBP
10000 AWG4530.80000 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Aruba Florini
1 GBP2.20711 AWG
5 GBP11.03555 AWG
10 GBP22.07110 AWG
20 GBP44.14220 AWG
50 GBP110.35550 AWG
100 GBP220.71100 AWG
250 GBP551.77750 AWG
500 GBP1103.55500 AWG
1000 GBP2207.11000 AWG
2000 GBP4414.22000 AWG
5000 GBP11035.55000 AWG
10000 GBP22071.10000 AWG