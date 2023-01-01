20 Aruba florininden Arnavutluk lekine

Reel döviz kuru ile AWG → ALL çevirin

20 awg
1116.17 all

1.00000 AWG = 55.80850 ALL

18:40 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

AWG → ALL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AWG → 0 ALL
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.055887.80561.426441.644550.967118.5889
1GBP1.15511.21945101.4161.647541.899451.11721.4702
1USD0.947150.820042183.1651.351051.557630.91617.6065
1INR0.01138880.009860420.012024310.01624540.01872940.01101420.211706

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Aruba florininden Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Aruba florini

AWG → USD

AWG → AUD

AWG → CAD

AWG → ZAR

AWG → GBP

AWG → EUR

AWG → NZD

AWG → SGD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Aruba Florini / Arnavutluk Leki
1 AWG55.80850 ALL
5 AWG279.04250 ALL
10 AWG558.08500 ALL
20 AWG1116.17000 ALL
50 AWG2790.42500 ALL
100 AWG5580.85000 ALL
250 AWG13952.12500 ALL
500 AWG27904.25000 ALL
1000 AWG55808.50000 ALL
2000 AWG111617.00000 ALL
5000 AWG279042.50000 ALL
10000 AWG558085.00000 ALL
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Aruba Florini
1 ALL0.01792 AWG
5 ALL0.08959 AWG
10 ALL0.17918 AWG
20 ALL0.35837 AWG
50 ALL0.89592 AWG
100 ALL1.79184 AWG
250 ALL4.47960 AWG
500 ALL8.95920 AWG
1000 ALL17.91840 AWG
2000 ALL35.83680 AWG
5000 ALL89.59200 AWG
10000 ALL179.18400 AWG