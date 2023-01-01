10 bin Arjantin pesosundan Katar riyaline
Reel döviz kuru ile ARS → QAR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arjantin pesosundan Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Katar Riyali / Arjantin Pesosu
|1 QAR
|95.99720 ARS
|5 QAR
|479.98600 ARS
|10 QAR
|959.97200 ARS
|20 QAR
|1919.94400 ARS
|50 QAR
|4799.86000 ARS
|100 QAR
|9599.72000 ARS
|250 QAR
|23999.30000 ARS
|500 QAR
|47998.60000 ARS
|1000 QAR
|95997.20000 ARS
|2000 QAR
|191994.40000 ARS
|5000 QAR
|479986.00000 ARS
|10000 QAR
|959972.00000 ARS