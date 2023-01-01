bin Arjantin pesosundan Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile ARS → CLP çevirin

1.000 ars
2.588 clp

1.00000 ARS = 2.58816 CLP

16:7 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

ARS → CLP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ARS → 0 CLP
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.057287.89111.425161.646090.9678518.6104
1GBP1.155611.22155101.5541.646711.901991.1184521.5036
1USD0.94590.818632183.13571.348051.557030.9154517.6035
1INR0.01137770.009846940.012028510.01621510.01872870.01101150.211744

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arjantin pesosundan Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Arjantin pesosu

ARS → USD

ARS → AUD

ARS → CAD

ARS → EUR

ARS → NAD

ARS → SGD

ARS → ZAR

ARS → GBP

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Şili Pesosu
1 ARS2.58816 CLP
5 ARS12.94080 CLP
10 ARS25.88160 CLP
20 ARS51.76320 CLP
50 ARS129.40800 CLP
100 ARS258.81600 CLP
250 ARS647.04000 CLP
500 ARS1294.08000 CLP
1000 ARS2588.16000 CLP
2000 ARS5176.32000 CLP
5000 ARS12940.80000 CLP
10000 ARS25881.60000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / Arjantin Pesosu
1 CLP0.38638 ARS
5 CLP1.93188 ARS
10 CLP3.86375 ARS
20 CLP7.72750 ARS
50 CLP19.31875 ARS
100 CLP38.63750 ARS
250 CLP96.59375 ARS
500 CLP193.18750 ARS
1000 CLP386.37500 ARS
2000 CLP772.75000 ARS
5000 CLP1931.87500 ARS
10000 CLP3863.75000 ARS