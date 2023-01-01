10 Arjantin pesosundan Arnavutluk lekine

Reel döviz kuru ile ARS → ALL çevirin

10 ars
2,88 all

1.00000 ARS = 0.28822 ALL

15:37 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

ARS → ALL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ARS → 0 ALL
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86561.057287.89111.426271.647630.968218.5961
1GBP1.1552711.22135101.5381.647721.903451.1185321.4835
1USD0.94590.818766183.13571.34911.558480.9158517.59
1INR0.01137770.009848550.012028510.01622770.01874620.01101630.211582

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arjantin pesosundan Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Arjantin pesosu

ARS → USD

ARS → AUD

ARS → CAD

ARS → EUR

ARS → NAD

ARS → SGD

ARS → ZAR

ARS → GBP

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Arnavutluk Leki
1 ARS0.28822 ALL
5 ARS1.44111 ALL
10 ARS2.88221 ALL
20 ARS5.76442 ALL
50 ARS14.41105 ALL
100 ARS28.82210 ALL
250 ARS72.05525 ALL
500 ARS144.11050 ALL
1000 ARS288.22100 ALL
2000 ARS576.44200 ALL
5000 ARS1441.10500 ALL
10000 ARS2882.21000 ALL
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Arjantin Pesosu
1 ALL3.46956 ARS
5 ALL17.34780 ARS
10 ALL34.69560 ARS
20 ALL69.39120 ARS
50 ALL173.47800 ARS
100 ALL346.95600 ARS
250 ALL867.39000 ARS
500 ALL1734.78000 ARS
1000 ALL3469.56000 ARS
2000 ALL6939.12000 ARS
5000 ALL17347.80000 ARS
10000 ALL34695.60000 ARS