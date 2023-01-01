10 Hollanda Antilleri guldeninden Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile ANG → BTN çevirin

10 ang
461,53 btn

1.00000 ANG = 46.15290 BTN

12:36 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

ANG → BTN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ANG → 0 BTN
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.055387.73531.422331.648390.9672518.5717
1GBP1.1575411.22155101.5571.646411.908081.1196321.4974
1USD0.94760.818632183.13781.34781.562010.916717.5985
1INR0.01139790.009846690.012028210.01621160.01878820.01102630.211679

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hollanda Antilleri guldeninden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ANG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ANG → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Hollanda Antilleri parası

ANG → USD

ANG → EUR

ANG → GBP

ANG → NZD

ANG → SGD

ANG → ZAR

ANG → CAD

ANG → INR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / Bhutan Ngultrumu
1 ANG46.15290 BTN
5 ANG230.76450 BTN
10 ANG461.52900 BTN
20 ANG923.05800 BTN
50 ANG2307.64500 BTN
100 ANG4615.29000 BTN
250 ANG11538.22500 BTN
500 ANG23076.45000 BTN
1000 ANG46152.90000 BTN
2000 ANG92305.80000 BTN
5000 ANG230764.50000 BTN
10000 ANG461529.00000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Hollanda Antilleri Parası
1 BTN0.02167 ANG
5 BTN0.10834 ANG
10 BTN0.21667 ANG
20 BTN0.43334 ANG
50 BTN1.08336 ANG
100 BTN2.16671 ANG
250 BTN5.41678 ANG
500 BTN10.83355 ANG
1000 BTN21.66710 ANG
2000 BTN43.33420 ANG
5000 BTN108.33550 ANG
10000 BTN216.67100 ANG