bin Ermeni dramından Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile AMD → THB çevirin

1.000 amd
93,70 thb

1.00000 AMD = 0.09370 THB

11:55 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

AMD → THB çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AMD → 0 THB
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.054487.67271.42171.649820.968318.6023
1GBP1.1580811.2211101.5341.646471.910661.1213721.5433
1USD0.94840.818934183.14941.348351.56470.918317.6425
1INR0.01140610.009848940.012026510.0162160.01881790.0110440.212178

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ermeni dramından Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ermeni dramı

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Tayland Bahtı
1 AMD0.09370 THB
5 AMD0.46852 THB
10 AMD0.93703 THB
20 AMD1.87406 THB
50 AMD4.68516 THB
100 AMD9.37032 THB
250 AMD23.42580 THB
500 AMD46.85160 THB
1000 AMD93.70320 THB
2000 AMD187.40640 THB
5000 AMD468.51600 THB
10000 AMD937.03200 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Ermeni Dramı
1 THB10.67200 AMD
5 THB53.36000 AMD
10 THB106.72000 AMD
20 THB213.44000 AMD
50 THB533.60000 AMD
100 THB1067.20000 AMD
250 THB2668.00000 AMD
500 THB5336.00000 AMD
1000 THB10672.00000 AMD
2000 THB21344.00000 AMD
5000 THB53360.00000 AMD
10000 THB106720.00000 AMD