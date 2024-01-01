AMD - THB Döviz Kuru Tablosu

Tayland bahtı

Tayland bahtı

Tayland bahtı, Tayland'ın para birimidir. Para birimi kodu THB olup simgesi ฿ şeklindedir. Baht dünyanın en çok kullanılan 10. para birimidir ve güneydoğu Asya'daki en güçlü paralardan biridir. Tayland bahtının dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. İtibari bir para birimi olarak nitelendirilir.



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