10 bin Ermeni dramından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine
Reel döviz kuru ile AMD → AED çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Ermeni dramından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Ermeni Dramı
|1 AED
|106.31700 AMD
|5 AED
|531.58500 AMD
|10 AED
|1063.17000 AMD
|20 AED
|2126.34000 AMD
|50 AED
|5315.85000 AMD
|100 AED
|10631.70000 AMD
|250 AED
|26579.25000 AMD
|500 AED
|53158.50000 AMD
|1000 AED
|106317.00000 AMD
|2000 AED
|212634.00000 AMD
|5000 AED
|531585.00000 AMD
|10000 AED
|1063170.00000 AMD