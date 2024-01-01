10 Arnavutluk lekinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile ALL → KES çevirin

10 all
15 kes

1.00000 ALL = 1.51078 KES

02:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10.929050.7944391.34855.948757.18451.5349283.001
1 EUR1.0763510.8550951.4509260.220461.55051.6521189.3381
1 GBP1.258751.1694611.696870.425471.9811.93208104.478
1 CAD0.741840.6892180.589346141.50542.42171.1386661.5734

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arnavutluk lekinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ALL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ALL → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Arnavutluk leki için en iyi döviz çiftleri

ALL → USD

ALL → EUR

ALL → GBP

ALL → CAD

ALL → PHP

ALL → MKD

ALL → AUD

ALL → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Kenya Şilini
1 ALL1.51078 KES
5 ALL7.55390 KES
10 ALL15.10780 KES
20 ALL30.21560 KES
50 ALL75.53900 KES
100 ALL151.07800 KES
250 ALL377.69500 KES
500 ALL755.39000 KES
1000 ALL1510.78000 KES
2000 ALL3021.56000 KES
5000 ALL7553.90000 KES
10000 ALL15107.80000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Arnavutluk Leki
1 KES0.66191 ALL
5 KES3.30954 ALL
10 KES6.61909 ALL
20 KES13.23818 ALL
50 KES33.09545 ALL
100 KES66.19090 ALL
250 KES165.47725 ALL
500 KES330.95450 ALL
1000 KES661.90900 ALL
2000 KES1323.81800 ALL
5000 KES3309.54500 ALL
10000 KES6619.09000 ALL