Burmesiska kyat till surinamesiska dollar

Konvertera MMK till SRD med den verkliga valutakursen

1000 mmk
18.09 srd

1.00000 MMK = 0.01809 SRD

Mid-market exchange rate at 04:46
Följ den här valutakursen
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

Toppvalutor

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86621.09391.09991.49141.657190.962518.682
1 GBP1.1544711.2619105.1771.721861.913271.1111821.5689
1 USD0.91490.792456183.34851.36451.516190.880617.0924
1 INR0.0109770.009507740.011997810.0163710.01819090.01056530.205071

Se upp för dåliga valutakurser.Banker och traditionella leverantörer lägger ofta till extra kostnader genom prishöjningar på valutakursen. Vår smarta teknik gör oss mer effektiva, vilket innebär att du får en fantastisk kurs. Varenda gång.

Jämför valutakurser

Så här konverterar du burmesiska kyat till surinamesiska dollar

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja MMK i den första listrutan för valutan du vill växla och SRD i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för MMK till SRD och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

Bästa valutapar för burmesisk kyat

MMK till USD

MMK till THB

MMK till CAD

MMK till EUR

MMK till AUD

MMK till ZAR

MMK till CNY

Change Converter source currency

Betalar du för mycket till din bank?

I annonser framställer bankerna det ofta som att överföringar är gratis eller billiga, men då berättar de inte om sina valutapåslag. Wise ger dig valutans riktiga mittkurs, så att du kan spara stora summor på internationella överföringar.

Jämför oss med din bankSkicka pengar med Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Ladda ner från Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
Växelkurser Kyat (Myanmar)/Surinamesisk dollar
1 MMK0.01809 SRD
5 MMK0.09046 SRD
10 MMK0.18092 SRD
20 MMK0.36183 SRD
50 MMK0.90458 SRD
100 MMK1.80917 SRD
250 MMK4.52292 SRD
500 MMK9.04585 SRD
1000 MMK18.09170 SRD
2000 MMK36.18340 SRD
5000 MMK90.45850 SRD
10000 MMK180.91700 SRD
Växelkurser Surinamesisk dollar/Kyat (Myanmar)
1 SRD55.27410 MMK
5 SRD276.37050 MMK
10 SRD552.74100 MMK
20 SRD1105.48200 MMK
50 SRD2763.70500 MMK
100 SRD5527.41000 MMK
250 SRD13818.52500 MMK
500 SRD27637.05000 MMK
1000 SRD55274.10000 MMK
2000 SRD110548.20000 MMK
5000 SRD276370.50000 MMK
10000 SRD552741.00000 MMK