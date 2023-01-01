et­tusen Jerseypund till euro

Konvertera JEP till EUR med den verkliga valutakursen

1000 jep
1153.21 eur

1.00000 JEP = 1.15321 EUR

Mid-market exchange rate at 16:14
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Toppvalutor

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86711.093591.14711.491751.657190.9636518.7594
1 GBP1.1532711.261105.1091.720261.911041.1113521.633
1 USD0.91450.793021183.35351.36421.51550.8812517.1554
1 INR0.01097130.009513950.011997110.01636640.01818160.01057240.205815

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Så här konverterar du Jerseypund till euro

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja JEP i den första listrutan för valutan du vill växla och EUR i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för JEP till EUR och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

Bästa valutapar för Jerseypund

JEP till USD

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JEP till GBP

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Växelkurser Jerseypund/Euro
1 JEP1.15321 EUR
5 JEP5.76605 EUR
10 JEP11.53210 EUR
20 JEP23.06420 EUR
50 JEP57.66050 EUR
100 JEP115.32100 EUR
250 JEP288.30250 EUR
500 JEP576.60500 EUR
1000 JEP1153.21000 EUR
2000 JEP2306.42000 EUR
5000 JEP5766.05000 EUR
10000 JEP11532.10000 EUR
Växelkurser Euro/Jerseypund
1 EUR0.86714 JEP
5 EUR4.33570 JEP
10 EUR8.67141 JEP
20 EUR17.34282 JEP
50 EUR43.35705 JEP
100 EUR86.71410 JEP
250 EUR216.78525 JEP
500 EUR433.57050 JEP
1000 EUR867.14100 JEP
2000 EUR1734.28200 JEP
5000 EUR4335.70500 JEP
10000 EUR8671.41000 JEP