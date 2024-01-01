Белизские доллары в аргентинские песо

Сконвертируйте BZD в ARS по реальному обменному курсу

1 000 bzd
462 358 ars

BZ$1,000 BZD = $462,4 ARS

Среднерыночный курс в 03:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 BZD в ARSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий462,3580462,3580
Низкий452,8740435,6060
В среднем457,1467448,4016
Изменить2.09%6.14%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BZD к ARS

За последние 30 дней максимальный курс BZD к ARS составил 462,3580, а минимальный — 452,8740. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 457,1467. Изменение курса BZD к ARS в процентном соотношении составило 2.09.

За последние 90 дней максимальный курс BZD к ARS составил 462,3580, а минимальный — 435,6060. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 448,4016. Изменение курса BZD к ARS в процентном соотношении составило 6.14.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDZARCADINRSGDGBPAUDNZD
1 USD118,2831,37183,6471,3440,7731,4921,659
1 ZAR0,05510,0754,5750,0740,0420,0820,091
1 CAD0,7313,339161,0270,9810,5641,0891,21
1 INR0,0120,2190,01610,0160,0090,0180,02

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в аргентинские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и ARS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в ARS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белизский доллар

BZD в USD

BZD в ZAR

BZD в CAD

BZD в INR

BZD в SGD

BZD в GBP

BZD в AUD

BZD в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белизский доллар / Аргентинское песо
1 BZD462,35800 ARS
5 BZD2 311,79000 ARS
10 BZD4 623,58000 ARS
20 BZD9 247,16000 ARS
50 BZD23 117,90000 ARS
100 BZD46 235,80000 ARS
250 BZD115 589,50000 ARS
500 BZD231 179,00000 ARS
1000 BZD462 358,00000 ARS
2000 BZD924 716,00000 ARS
5000 BZD2 311 790,00000 ARS
10000 BZD4 623 580,00000 ARS
Обменные курсы Аргентинское песо / Белизский доллар
1 ARS0,00216 BZD
5 ARS0,01081 BZD
10 ARS0,02163 BZD
20 ARS0,04326 BZD
50 ARS0,10814 BZD
100 ARS0,21628 BZD
250 ARS0,54071 BZD
500 ARS1,08142 BZD
1000 ARS2,16283 BZD
2000 ARS4,32566 BZD
5000 ARS10,81415 BZD
10000 ARS21,62830 BZD