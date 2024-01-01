Ботсванские пулы в мавританские угии

Сконвертируйте BWP в MRU по реальному обменному курсу

1 000 bwp
2 931,62 mru

P1,000 BWP = UM2,932 MRU

Среднерыночный курс в 21:25
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1 BWP в MRUПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,94432,9615
Низкий2,89312,8475
В среднем2,91442,9033
Изменить1.11%2.58%
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Соотношение 1 BWP к MRU

За последние 30 дней максимальный курс BWP к MRU составил 2,9443, а минимальный — 2,8931. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,9144. Изменение курса BWP к MRU в процентном соотношении составило 1.11.

За последние 90 дней максимальный курс BWP к MRU составил 2,9615, а минимальный — 2,8475. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,9033. Изменение курса BWP к MRU в процентном соотношении составило 2.58.

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Популярные валюты

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,2850,9181,3441,3711,6590,7731,492
1 ZAR0,05510,050,0740,0750,0910,0420,082
1 EUR1,08919,90811,4641,4921,8060,8411,625
1 SGD0,74413,60,68311,0191,2340,5751,11

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Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в мавританские угии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и MRU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в MRU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для ботсванская пула

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.