История обменного курса боливийский боливиано–турецкие лиры

Обменный курс боливийский боливиано/турецкие лиры сейчас составляет 4,798, отражая изменение в размере -0.079% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.802% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/турецкие лиры колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 4,803, и минимумом, равным 4,736, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.528% уменьшение стоимости.