История обменного курса боливийский боливиано–филиппинские песо

Обменный курс боливийский боливиано/филиппинские песо сейчас составляет 8,463, отражая изменение в размере 0.089% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.284% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/филиппинские песо колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 8,499, и минимумом, равным 8,400, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.494% уменьшение стоимости.