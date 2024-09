Statistik 1 ZAR ke ALL

Kinerja ZAR ke ALL dalam 30 hari terakhir menunjukkan 30 hari tertinggi 5,0780 dan 30 hari terendah 4,9835. Ini berarti rata-rata 30 hari adalah 5,0492. Perubahan untuk ZAR ke ALL adalah -0.06.



Kinerja ZAR ke ALL dalam 90 hari terakhir menunjukkan 90 hari tertinggi 5,2220 dan 90 hari terendah 4,9508. Ini berarti rata-rata 90 hari adalah 5,0676. Perubahan ZAR ke ALL adalah -2.31.