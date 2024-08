Kursentwicklung – 1 BGN zu ALL

Der Wechselkurs von BGN zu ALL verzeichnete in den letzten 30 Tagen ein Hoch von 51,2994 und ein Tief von 50,9215. Somit lag der durchschnittliche Wechselkurs der letzten 30 Tage bei 51,1698. Die Kursänderung für den Umtausch von BGN zu ALL betrug -0.72.



Der Wechselkurs von BGN zu ALL verzeichnete in den letzten 90 Tagen ein Hoch von 51,6803 und ein Tief von 50,9215. Somit lag der durchschnittliche Wechselkurs der letzten 90 Tage bei 51,2757. Die Kursänderung für BGN zu ALL betrug -0.76.