سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى البيزو الفلبيني

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى البيزو الفلبيني حاليًا 0.509476 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.127% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.326% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى البيزو الفلبيني بين أعلى مستوى 0.510819 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.502752 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.221%.