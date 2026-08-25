سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى البيزو الفلبيني

هل تبحث عن أسعار صرف ISK التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة كرونا أيسلندية السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة كرونا أيسلندية عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
kr1 ISK = 0.5095 PHP

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سجل أسعار صرف كرونا أيسلندية إلى إلى البيزو الفلبيني

1 ISK إلى PHPآخر 7 أيام
الأعلى0.5095
الأدنى0.5031
المتوسط0.5078
التغيير1.27%

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى البيزو الفلبيني حاليًا 0.509476 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.127% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.326% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى البيزو الفلبيني بين أعلى مستوى 0.510819 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.502752 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.221%.

ISK إلى PHP مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

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أهم أزواج العملات لعملة ISK

نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

1 ISK = 0.01 USD

انخفض بنسبة -0.13%

1 ISK = 0.01 EUR

انخفض بنسبة -0.14%

1 ISK = 0.01 SGD

انخفض بنسبة -0.15%

1 ISK = 0.01 CAD

انخفض بنسبة -0.02%

1 ISK = 0.01 AUD

انخفض بنسبة -0.02%

1 ISK = 0.01 GBP

انخفض بنسبة -0.12%

1 ISK = 0.01 NZD

انخفض بنسبة -0.09%

1 ISK = 0.13 ZAR

انخفض بنسبة -0.38%

How to convert كرونا أيسلندية to بيزو فلبيني

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر ISK كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر PHP كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert كرونا أيسلندية to بيزو فلبيني

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر ISK كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر PHP كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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