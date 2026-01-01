والكورونا التشيكية هي العملة الرسمية للجمهورية التشيكية، وكورونا هي الكلمة التشيكية للتاج. والكورونا التشيكية تسمى في كثير من الأحيان التاج التشيكي باللغة الانكليزية. رمز الكورونا التشيكية هو CZK. ورمز الكورونا هو Kc<unk> ، توضع بعد القيمة (هـ . 5 Kc<unk> ) - تنقسم الكورونا إلى 100 hale<unk> r<unk> u<unk> (اختصرت... تعرف على المزيد حول CZK،

راند جنوب أفريقيا

راند جنوب أفريقيا

إن راند جنوب أفريقيا هو عملة جنوب أفريقيا. رمزها ببساطة هو "R" و رمز العملة الخاص به هو ZAR ، من "zuid-afrikaanse rand" الهولندي ، أو راند جنوب أفريقيا. الراند عبارة عن نقود ورقية، وعامل تحويلها له 6 أرقام هامة. البورصة الأكثر شعبية في جنوب أفريقيا هي بالدولار الأمريكي. الراند...



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