والكورونا التشيكية هي العملة الرسمية للجمهورية التشيكية، وكورونا هي الكلمة التشيكية للتاج. والكورونا التشيكية تسمى في كثير من الأحيان التاج التشيكي باللغة الانكليزية. رمز الكورونا التشيكية هو CZK. ورمز الكورونا هو Kc<unk> ، توضع بعد القيمة (هـ . 5 Kc<unk> ) - تنقسم الكورونا إلى 100 hale<unk> r<unk> u<unk> (اختصرت... تعرف على المزيد حول CZK،

ليرة تركية

ليرة تركية

والليرة التركية، التي عادة ما تكون مختصرة بوصفها ليرة ترابية، هي العملة الرسمية لتركيا والجمهورية التركية لشمال قبرص. رمزها <unk> ورمزها الرسمي هو ترميز العملة. إن سعر صرف الليرة الأكثر شعبية هو مع اليورو. فالليرة لديها 6 أرقام هامة لعامل تحويل العملات، وتعتبر العملة الورقية. إنها العملة السادسة عشرة الأكثر...



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