اليوان الصيني هو العملة الرسمية للصين. ومن الناحية التقنية، فإن اليوان هو الوحدة الأساسية لعملة الرنمينبي، غير أنه يشار إليه أحيانا على نحو بديل بالرنمينبي. تعرف على المزيد حول CNY،

راند جنوب أفريقيا

راند جنوب أفريقيا

إن راند جنوب أفريقيا هو عملة جنوب أفريقيا. رمزها ببساطة هو "R" و رمز العملة الخاص به هو ZAR ، من "zuid-afrikaanse rand" الهولندي ، أو راند جنوب أفريقيا. الراند عبارة عن نقود ورقية، وعامل تحويلها له 6 أرقام هامة. البورصة الأكثر شعبية في جنوب أفريقيا هي بالدولار الأمريكي. الراند...



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