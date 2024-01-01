科威特第納爾兌黎巴嫩鎊匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌黎巴嫩鎊的匯率目前為292,627.000，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.066%。

在過去一星期，科威特第納爾兌黎巴嫩鎊的匯率波動，在21-07-2024高見293,174.000，並在26-07-2024低見292,598.000。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.085%。