維德角埃斯庫多兌冰島克朗匯率歷史紀錄

今日，維德角埃斯庫多兌冰島克朗的匯率目前為1.355，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，維德角埃斯庫多的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.151%。

在過去一星期，維德角埃斯庫多兌冰島克朗的匯率波動，在22-07-2024高見1.357，並在25-07-2024低見1.349。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.283%。