維德角埃斯庫多兌以色列錫克爾匯率歷史紀錄

今日，維德角埃斯庫多兌以色列錫克爾的匯率目前為0.036，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，維德角埃斯庫多的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.199%。

在過去一星期，維德角埃斯庫多兌以色列錫克爾的匯率波動，在26-07-2024高見0.036，並在23-07-2024低見0.036。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.508%。