維德角埃斯庫多兌危地馬拉格查爾匯率歷史紀錄

今日，維德角埃斯庫多兌危地馬拉格查爾的匯率目前為0.076，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，維德角埃斯庫多的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.353%。

在過去一星期，維德角埃斯庫多兌危地馬拉格查爾的匯率波動，在21-07-2024高見0.076，並在25-07-2024低見0.076。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值上升了0.160%。