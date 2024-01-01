維德角埃斯庫多兌吉布地法郎匯率歷史紀錄

今日，維德角埃斯庫多兌吉布地法郎的匯率目前為1.746，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，維德角埃斯庫多的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.127%。

在過去一星期，維德角埃斯庫多兌吉布地法郎的匯率波動，在21-07-2024高見1.751，並在24-07-2024低見1.741。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.213%。