維德角埃斯庫多兌哥斯達尼加科朗匯率歷史紀錄

今日，維德角埃斯庫多兌哥斯達尼加科朗的匯率目前為5.179，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，維德角埃斯庫多的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.698%。

在過去一星期，維德角埃斯庫多兌哥斯達尼加科朗的匯率波動，在21-07-2024高見5.223，並在25-07-2024低見5.157。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.504%。