加元兌塔吉克斯坦索莫尼匯率歷史紀錄

今日，加元兌塔吉克斯坦索莫尼的匯率目前為7.714，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，加元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.777%。

在過去一星期，加元兌塔吉克斯坦索莫尼的匯率波動，在22-07-2024高見7.786，並在25-07-2024低見7.702。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.251%。