加元兌盧旺達法郎匯率歷史紀錄

今日，加元兌盧旺達法郎的匯率目前為949.901，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，加元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.835%。

在過去一星期，加元兌盧旺達法郎的匯率波動，在22-07-2024高見959.367，並在26-07-2024低見949.695。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.289%。