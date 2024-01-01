加元兌尼加拉瓜科多巴匯率歷史紀錄

今日，加元兌尼加拉瓜科多巴的匯率目前為26.640，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，加元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.698%。

在過去一星期，加元兌尼加拉瓜科多巴的匯率波動，在21-07-2024高見26.901，並在26-07-2024低見26.580。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.340%。