加元兌馬其頓第納爾匯率歷史紀錄

今日，加元兌馬其頓第納爾的匯率目前為40.949，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，加元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.574%。

在過去一星期，加元兌馬其頓第納爾的匯率波動，在22-07-2024高見41.247，並在26-07-2024低見40.940。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.286%。