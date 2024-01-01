20 赞比亚克瓦查兑人民币

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1 EUR10.8571.06989.1211.4631.6380.97718.338
1 GBP1.16611.247103.9561.7061.911.1421.391
1 USD0.9360.802183.3881.3681.5320.91417.158
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ZMW/人民币汇率
1 ZMW0.27309 CNY
5 ZMW1.36544 CNY
10 ZMW2.73087 CNY
20 ZMW5.46174 CNY
50 ZMW13.65435 CNY
100 ZMW27.30870 CNY
250 ZMW68.27175 CNY
500 ZMW136.54350 CNY
1000 ZMW273.08700 CNY
2000 ZMW546.17400 CNY
5000 ZMW1,365.43500 CNY
10000 ZMW2,730.87000 CNY
人民币/ZMW汇率
1 CNY3.66184 ZMW
5 CNY18.30920 ZMW
10 CNY36.61840 ZMW
20 CNY73.23680 ZMW
50 CNY183.09200 ZMW
100 CNY366.18400 ZMW
250 CNY915.46000 ZMW
500 CNY1,830.92000 ZMW
1000 CNY3,661.84000 ZMW
2000 CNY7,323.68000 ZMW
5000 CNY18,309.20000 ZMW
10000 CNY36,618.40000 ZMW