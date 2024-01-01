100 乌兹别克斯坦索姆兑哥伦比亚比索

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so'm1.000 UZS = $0.3331 COP

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COP
1 UZS兑COP过去 30 天过去 90 天
0.33360.3379
0.32530.3174
一般0.32950.3265
更改2.03%3.59%
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1 UZS 兑 COP 统计信息

过去 30 天，UZS 兑 COP 的表现如下：30 天高点为 0.3336，30 天低点为 0.3253。这意味着 30 天平均值为 0.3295。UZS 兑 COP 的变化为 2.03。

过去 90 天，UZS 兑 COP 的表现如下：90 天高点为 0.3379，90 天低点为 0.3174。这意味着 90 天平均值为 0.3265。UZS 兑 COP 的变化为 3.59。

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热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8331.08190.8681.4951.6180.93521.522
1 GBP1.211.297109.0711.7941.9421.12325.833
1 USD0.9250.771184.0791.3831.4970.86619.914
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.237

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乌兹别克斯坦索姆/哥伦比亚比索汇率
1 UZS0.33310 COP
5 UZS1.66547 COP
10 UZS3.33095 COP
20 UZS6.66190 COP
50 UZS16.65475 COP
100 UZS33.30950 COP
250 UZS83.27375 COP
500 UZS166.54750 COP
1000 UZS333.09500 COP
2000 UZS666.19000 COP
5000 UZS1,665.47500 COP
10000 UZS3,330.95000 COP
哥伦比亚比索/乌兹别克斯坦索姆汇率
1 COP3.00215 UZS
5 COP15.01075 UZS
10 COP30.02150 UZS
20 COP60.04300 UZS
50 COP150.10750 UZS
100 COP300.21500 UZS
250 COP750.53750 UZS
500 COP1,501.07500 UZS
1000 COP3,002.15000 UZS
2000 COP6,004.30000 UZS
5000 COP15,010.75000 UZS
10000 COP30,021.50000 UZS