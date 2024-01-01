250 乌兹别克斯坦索姆兑智利比索

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so'm1.000 UZS = $0.07412 CLP

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CLP
1 UZS兑CLP过去 30 天过去 90 天
0.07430.0760
0.07050.0705
一般0.07240.0733
更改1.38%-1.42%
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1 UZS 兑 CLP 统计信息

过去 30 天，UZS 兑 CLP 的表现如下：30 天高点为 0.0743，30 天低点为 0.0705。这意味着 30 天平均值为 0.0724。UZS 兑 CLP 的变化为 1.38。

过去 90 天，UZS 兑 CLP 的表现如下：90 天高点为 0.0760，90 天低点为 0.0705。这意味着 90 天平均值为 0.0733。UZS 兑 CLP 的变化为 -1.42。

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热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8331.08190.8831.4951.6180.93521.517
1 GBP1.211.297109.0951.7941.9421.12325.829
1 USD0.9250.771184.0841.3831.4970.86519.907
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.237

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乌兹别克斯坦索姆/智利比索汇率
1 UZS0.07412 CLP
5 UZS0.37058 CLP
10 UZS0.74116 CLP
20 UZS1.48232 CLP
50 UZS3.70579 CLP
100 UZS7.41158 CLP
250 UZS18.52895 CLP
500 UZS37.05790 CLP
1000 UZS74.11580 CLP
2000 UZS148.23160 CLP
5000 UZS370.57900 CLP
10000 UZS741.15800 CLP
智利比索/乌兹别克斯坦索姆汇率
1 CLP13.49240 UZS
5 CLP67.46200 UZS
10 CLP134.92400 UZS
20 CLP269.84800 UZS
50 CLP674.62000 UZS
100 CLP1,349.24000 UZS
250 CLP3,373.10000 UZS
500 CLP6,746.20000 UZS
1000 CLP13,492.40000 UZS
2000 CLP26,984.80000 UZS
5000 CLP67,462.00000 UZS
10000 CLP134,924.00000 UZS