100 美元兑至汤加帕安加

按实际汇率将 USD 换算成 TOP

100 usd
235.68 top

1.00000 USD = 2.35682 TOP

16:54 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率
海外消费无隐性费用

USD 兑 TOP 换算表

As of 1 min ago, 1 USD → 0 TOP
Mid market rate

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.061788.32231.4421.652070.959719.062
1GBP1.1574111.22885102.2271.669021.912161.1107622.063
1USD0.94190.813769183.18951.35821.556060.9039517.9542
1INR0.01132220.009782110.012020710.01632660.0187050.01086620.215823

当心不良汇率。银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将US dollars兑换成至汤加帕安加

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择USD作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择TOP作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示USD兑TOP的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 美元

USD兑KRW

USD兑INR

USD兑JPY

USD兑CAD

USD兑EUR

USD兑GBP

USD兑CNY

USD兑MXN

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款
plane
美元/汤加潘加汇率
1 USD2.35682 TOP
5 USD11.78410 TOP
10 USD23.56820 TOP
20 USD47.13640 TOP
50 USD117.84100 TOP
100 USD235.68200 TOP
250 USD589.20500 TOP
500 USD1178.41000 TOP
1000 USD2356.82000 TOP
2000 USD4713.64000 TOP
5000 USD11784.10000 TOP
10000 USD23568.20000 TOP
汤加潘加/美元汇率
1 TOP0.42430 USD
5 TOP2.12150 USD
10 TOP4.24300 USD
20 TOP8.48600 USD
50 TOP21.21500 USD
100 TOP42.43000 USD
250 TOP106.07500 USD
500 TOP212.15000 USD
1000 TOP424.30000 USD
2000 TOP848.60000 USD
5000 TOP2121.50000 USD
10000 TOP4243.00000 USD