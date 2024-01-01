500 汤加潘加兑美元

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1 TOP to USD stats

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The performance of TOP to USD in the last 90 days saw a 90 day high of 0.4339 and a 90 day low of 0.4191. This means the 90 day average was 0.4278. The change for TOP to USD was 1.57.

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汤加潘加/美元汇率
1 TOP0.42565 USD
5 TOP2.12825 USD
10 TOP4.25650 USD
20 TOP8.51300 USD
50 TOP21.28250 USD
100 TOP42.56500 USD
250 TOP106.41250 USD
500 TOP212.82500 USD
1000 TOP425.65000 USD
2000 TOP851.30000 USD
5000 TOP2,128.25000 USD
10000 TOP4,256.50000 USD
美元/汤加潘加汇率
1 USD2.34935 TOP
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10 USD23.49350 TOP
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50 USD117.46750 TOP
100 USD234.93500 TOP
250 USD587.33750 TOP
500 USD1,174.67500 TOP
1000 USD2,349.35000 TOP
2000 USD4,698.70000 TOP
5000 USD11,746.75000 TOP
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