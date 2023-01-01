10000 美元兑至泽西镑

按实际汇率将 USD 换算成 JEP

10,000 usd
7,877.12 jep

1.00000 USD = 0.78771 JEP

01:35 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率
Wise

海外消费无隐性费用

Trustpilot logoTrustpilot 评分

Loading

热门货币

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.06455350.1139570.001052770.0007058620.000610280.005529090.0133968
1 INR15.49111.765320.01630840.01093450.009453860.08565140.20753
1 JPY8.775210.56647110.009238250.006194060.005355330.0485190.117559
1 CAD949.87961.318108.24610.6704840.5796915.2519712.7253

当心不良汇率。银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将US dollars兑换成至泽西镑

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择USD作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择JEP作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示USD兑JEP的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 美元

USD兑KRW

USD兑INR

USD兑JPY

USD兑CAD

USD兑EUR

USD兑GBP

USD兑CNY

USD兑MXN

Change Converter source currency

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
美元/泽西岛镑汇率
1 USD0.78771 JEP
5 USD3.93856 JEP
10 USD7.87712 JEP
20 USD15.75424 JEP
50 USD39.38560 JEP
100 USD78.77120 JEP
250 USD196.92800 JEP
500 USD393.85600 JEP
1000 USD787.71200 JEP
2000 USD1575.42400 JEP
5000 USD3938.56000 JEP
10000 USD7877.12000 JEP
泽西岛镑/美元汇率
1 JEP1.26950 USD
5 JEP6.34750 USD
10 JEP12.69500 USD
20 JEP25.39000 USD
50 JEP63.47500 USD
100 JEP126.95000 USD
250 JEP317.37500 USD
500 JEP634.75000 USD
1000 JEP1269.50000 USD
2000 JEP2539.00000 USD
5000 JEP6347.50000 USD
10000 JEP12695.00000 USD