50 汤加潘加兑英镑

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1 TOP to GBP stats

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The performance of TOP to GBP in the last 90 days saw a 90 day high of 0.3429 and a 90 day low of 0.3270. This means the 90 day average was 0.3363. The change for TOP to GBP was -1.24.

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1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
1 INR0.0110.0090.01210.0170.0180.0110.22

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汤加潘加/英镑汇率
1 TOP0.33080 GBP
5 TOP1.65398 GBP
10 TOP3.30795 GBP
20 TOP6.61590 GBP
50 TOP16.53975 GBP
100 TOP33.07950 GBP
250 TOP82.69875 GBP
500 TOP165.39750 GBP
1000 TOP330.79500 GBP
2000 TOP661.59000 GBP
5000 TOP1,653.97500 GBP
10000 TOP3,307.95000 GBP
英镑/汤加潘加汇率
1 GBP3.02302 TOP
5 GBP15.11510 TOP
10 GBP30.23020 TOP
20 GBP60.46040 TOP
50 GBP151.15100 TOP
100 GBP302.30200 TOP
250 GBP755.75500 TOP
500 GBP1,511.51000 TOP
1000 GBP3,023.02000 TOP
2000 GBP6,046.04000 TOP
5000 GBP15,115.10000 TOP
10000 GBP30,230.20000 TOP