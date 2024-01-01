汤加潘加 至英镑 汇率历史

今日 汤加潘加 至英镑 的汇率目前为 0.331，较昨日变动 0.000%。过去一周，汤加潘加 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.414%。

过去一周，汤加潘加 至英镑 的汇率在 25-07-2024 的最高点 0.336 和 23-07-2024 的最低点 0.326 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-07-2024，价值下降了 -2.273%。