突尼斯第纳尔 至新台币 汇率历史

今日 突尼斯第纳尔 至新台币 的汇率目前为 10.575，较昨日变动 0.000%。过去一周，突尼斯第纳尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.207%。

过去一周，突尼斯第纳尔 至新台币 的汇率在 22-07-2024 的最高点 10.604 和 21-07-2024 的最低点 10.551 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值增加了 0.164%。