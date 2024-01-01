20 突尼斯第纳尔兑瑞典克朗

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1 TND兑SEKLast 30 daysLast 90 days
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3.35053.3288
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1 TND to SEK stats

The performance of TND to SEK in the last 30 days saw a 30 day high of 3.4888 and a 30 day low of 3.3505. This means the 30 day average was 3.4026. The change for TND to SEK was 3.02.

The performance of TND to SEK in the last 90 days saw a 90 day high of 3.5002 and a 90 day low of 3.3288. This means the 90 day average was 3.4036. The change for TND to SEK was 0.37.

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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
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突尼斯第纳尔/瑞典克朗汇率
1 TND3.48560 SEK
5 TND17.42800 SEK
10 TND34.85600 SEK
20 TND69.71200 SEK
50 TND174.28000 SEK
100 TND348.56000 SEK
250 TND871.40000 SEK
500 TND1,742.80000 SEK
1000 TND3,485.60000 SEK
2000 TND6,971.20000 SEK
5000 TND17,428.00000 SEK
10000 TND34,856.00000 SEK
瑞典克朗/突尼斯第纳尔汇率
1 SEK0.28690 TND
5 SEK1.43448 TND
10 SEK2.86895 TND
20 SEK5.73790 TND
50 SEK14.34475 TND
100 SEK28.68950 TND
250 SEK71.72375 TND
500 SEK143.44750 TND
1000 SEK286.89500 TND
2000 SEK573.79000 TND
5000 SEK1,434.47500 TND
10000 SEK2,868.95000 TND