10,000 突尼斯第纳尔兑挪威克朗

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1 TND兑NOKLast 30 daysLast 90 days
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1 TND to NOK stats

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The performance of TND to NOK in the last 90 days saw a 90 day high of 3.5543 and a 90 day low of 3.3542. This means the 90 day average was 3.4303. The change for TND to NOK was 1.37.

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1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
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突尼斯第纳尔/挪威克朗汇率
1 TND3.55083 NOK
5 TND17.75415 NOK
10 TND35.50830 NOK
20 TND71.01660 NOK
50 TND177.54150 NOK
100 TND355.08300 NOK
250 TND887.70750 NOK
500 TND1,775.41500 NOK
1000 TND3,550.83000 NOK
2000 TND7,101.66000 NOK
5000 TND17,754.15000 NOK
10000 TND35,508.30000 NOK
挪威克朗/突尼斯第纳尔汇率
1 NOK0.28162 TND
5 NOK1.40812 TND
10 NOK2.81624 TND
20 NOK5.63248 TND
50 NOK14.08120 TND
100 NOK28.16240 TND
250 NOK70.40600 TND
500 NOK140.81200 TND
1000 NOK281.62400 TND
2000 NOK563.24800 TND
5000 NOK1,408.12000 TND
10000 NOK2,816.24000 TND