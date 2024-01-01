10 突尼斯第纳尔兑日元

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10 tnd
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DT1.000 TND = ¥49.53 JPY

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1 TND兑JPYLast 30 daysLast 90 days
51.811551.8115
49.526548.7387
一般50.948250.3843
更改-3.22%-1.51%
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1 TND to JPY stats

The performance of TND to JPY in the last 30 days saw a 30 day high of 51.8115 and a 30 day low of 49.5265. This means the 30 day average was 50.9482. The change for TND to JPY was -3.22.

The performance of TND to JPY in the last 90 days saw a 90 day high of 51.8115 and a 90 day low of 48.7387. This means the 90 day average was 50.3843. The change for TND to JPY was -1.51.

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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
1 INR0.0110.0090.01210.0170.0180.0110.22

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突尼斯第纳尔/日元汇率
1 TND49.52650 JPY
5 TND247.63250 JPY
10 TND495.26500 JPY
20 TND990.53000 JPY
50 TND2,476.32500 JPY
100 TND4,952.65000 JPY
250 TND12,381.62500 JPY
500 TND24,763.25000 JPY
1000 TND49,526.50000 JPY
2000 TND99,053.00000 JPY
5000 TND247,632.50000 JPY
10000 TND495,265.00000 JPY
日元/突尼斯第纳尔汇率
100 JPY2.01912 TND
1000 JPY20.19120 TND
1500 JPY30.28680 TND
2000 JPY40.38240 TND
3000 JPY60.57360 TND
5000 JPY100.95600 TND
5400 JPY109.03248 TND
10000 JPY201.91200 TND
15000 JPY302.86800 TND
20000 JPY403.82400 TND
25000 JPY504.78000 TND
30000 JPY605.73600 TND