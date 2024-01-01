1 突尼斯第纳尔兑丹麦克朗

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1 tnd
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1 TND兑DKKLast 30 daysLast 90 days
2.21822.2244
2.20032.1989
一般2.20902.2108
更改-0.17%0.02%
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1 TND to DKK stats

The performance of TND to DKK in the last 30 days saw a 30 day high of 2.2182 and a 30 day low of 2.2003. This means the 30 day average was 2.2090. The change for TND to DKK was -0.17.

The performance of TND to DKK in the last 90 days saw a 90 day high of 2.2244 and a 90 day low of 2.1989. This means the 90 day average was 2.2108. The change for TND to DKK was 0.02.

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1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
1 INR0.0110.0090.01210.0170.0180.0110.22

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突尼斯第纳尔/丹麦克朗汇率
1 TND2.21450 DKK
5 TND11.07250 DKK
10 TND22.14500 DKK
20 TND44.29000 DKK
50 TND110.72500 DKK
100 TND221.45000 DKK
250 TND553.62500 DKK
500 TND1,107.25000 DKK
1000 TND2,214.50000 DKK
2000 TND4,429.00000 DKK
5000 TND11,072.50000 DKK
10000 TND22,145.00000 DKK
丹麦克朗/突尼斯第纳尔汇率
1 DKK0.45157 TND
5 DKK2.25785 TND
10 DKK4.51569 TND
20 DKK9.03138 TND
50 DKK22.57845 TND
100 DKK45.15690 TND
250 DKK112.89225 TND
500 DKK225.78450 TND
1000 DKK451.56900 TND
2000 DKK903.13800 TND
5000 DKK2,257.84500 TND
10000 DKK4,515.69000 TND