突尼斯第纳尔 至丹麦克朗 汇率历史

今日 突尼斯第纳尔 至丹麦克朗 的汇率目前为 2.215，较昨日变动 0.016%。过去一周，突尼斯第纳尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.221%。

过去一周，突尼斯第纳尔 至丹麦克朗 的汇率在 25-07-2024 的最高点 2.219 和 21-07-2024 的最低点 2.206 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值增加了 0.087%。