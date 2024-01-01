10 土库曼斯坦马纳特兑俄罗斯卢布

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245.90 rub

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1 TMT兑RUBLast 30 daysLast 90 days
25.428626.8072
24.288923.8572
一般24.998025.4938
更改0.66%-6.33%
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1 TMT to RUB stats

The performance of TMT to RUB in the last 30 days saw a 30 day high of 25.4286 and a 30 day low of 24.2889. This means the 30 day average was 24.9980. The change for TMT to RUB was 0.66.

The performance of TMT to RUB in the last 90 days saw a 90 day high of 26.8072 and a 90 day low of 23.8572. This means the 90 day average was 25.4938. The change for TMT to RUB was -6.33.

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1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
1 INR0.0110.0090.01210.0170.0180.0110.22

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土库曼斯坦马纳特/俄罗斯卢布汇率
1 TMT24.59030 RUB
5 TMT122.95150 RUB
10 TMT245.90300 RUB
20 TMT491.80600 RUB
50 TMT1,229.51500 RUB
100 TMT2,459.03000 RUB
250 TMT6,147.57500 RUB
500 TMT12,295.15000 RUB
1000 TMT24,590.30000 RUB
2000 TMT49,180.60000 RUB
5000 TMT122,951.50000 RUB
10000 TMT245,903.00000 RUB
俄罗斯卢布/土库曼斯坦马纳特汇率
1 RUB0.04067 TMT
5 RUB0.20333 TMT
10 RUB0.40667 TMT
20 RUB0.81333 TMT
50 RUB2.03333 TMT
100 RUB4.06665 TMT
250 RUB10.16663 TMT
500 RUB20.33325 TMT
1000 RUB40.66650 TMT
2000 RUB81.33300 TMT
5000 RUB203.33250 TMT
10000 RUB406.66500 TMT