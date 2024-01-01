10,000 土库曼斯坦马纳特兑马来西亚林吉特

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1 TMT兑MYRLast 30 daysLast 90 days
1.34841.3630
1.33031.3303
一般1.34041.3450
更改-1.35%-2.29%
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1 TMT to MYR stats

The performance of TMT to MYR in the last 30 days saw a 30 day high of 1.3484 and a 30 day low of 1.3303. This means the 30 day average was 1.3404. The change for TMT to MYR was -1.35.

The performance of TMT to MYR in the last 90 days saw a 90 day high of 1.3630 and a 90 day low of 1.3303. This means the 90 day average was 1.3450. The change for TMT to MYR was -2.29.

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1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
1 INR0.0110.0090.01210.0170.0180.0110.22

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土库曼斯坦马纳特/马来西亚林吉特汇率
1 TMT1.33029 MYR
5 TMT6.65145 MYR
10 TMT13.30290 MYR
20 TMT26.60580 MYR
50 TMT66.51450 MYR
100 TMT133.02900 MYR
250 TMT332.57250 MYR
500 TMT665.14500 MYR
1000 TMT1,330.29000 MYR
2000 TMT2,660.58000 MYR
5000 TMT6,651.45000 MYR
10000 TMT13,302.90000 MYR
马来西亚林吉特/土库曼斯坦马纳特汇率
1 MYR0.75172 TMT
5 MYR3.75859 TMT
10 MYR7.51718 TMT
20 MYR15.03436 TMT
50 MYR37.58590 TMT
100 MYR75.17180 TMT
250 MYR187.92950 TMT
500 MYR375.85900 TMT
1000 MYR751.71800 TMT
2000 MYR1,503.43600 TMT
5000 MYR3,758.59000 TMT
10000 MYR7,517.18000 TMT