土库曼斯坦马纳特 至马来西亚林吉特 汇率历史

今日 土库曼斯坦马纳特 至马来西亚林吉特 的汇率目前为 1.330，较昨日变动 0.000%。过去一周，土库曼斯坦马纳特 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.576%。

过去一周，土库曼斯坦马纳特 至马来西亚林吉特 的汇率在 22-07-2024 的最高点 1.339 和 26-07-2024 的最低点 1.330 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值下降了 -0.134%。