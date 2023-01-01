土库曼斯坦马纳特兑至泽西镑

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1 EUR10.86471.0978591.49921.491651.657380.9577518.9789
1 GBP1.1564711.2696105.8141.725011.916671.1076121.948
1 USD0.910850.78765183.3441.35871.509660.8724517.2873
1 INR0.01092910.009450590.011998510.01630230.01811360.01046810.207421

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如何将土库曼斯坦马纳特兑换成至泽西镑

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土库曼斯坦马纳特/泽西岛镑汇率
1 TMT0.22534 JEP
5 TMT1.12671 JEP
10 TMT2.25343 JEP
20 TMT4.50686 JEP
50 TMT11.26715 JEP
100 TMT22.53430 JEP
250 TMT56.33575 JEP
500 TMT112.67150 JEP
1000 TMT225.34300 JEP
2000 TMT450.68600 JEP
5000 TMT1126.71500 JEP
10000 TMT2253.43000 JEP
泽西岛镑/土库曼斯坦马纳特汇率
1 JEP4.43768 TMT
5 JEP22.18840 TMT
10 JEP44.37680 TMT
20 JEP88.75360 TMT
50 JEP221.88400 TMT
100 JEP443.76800 TMT
250 JEP1109.42000 TMT
500 JEP2218.84000 TMT
1000 JEP4437.68000 TMT
2000 JEP8875.36000 TMT
5000 JEP22188.40000 TMT
10000 JEP44376.80000 TMT